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Шварцман близок к переходу в команду Lola в Формуле E — источник

Антон Роговский

Российский автогонщик Роберт Шварцман может стать пилотом команды Lola в чемпионате мира Формулы E сезона-2026/27. Официально контракт пока не объявлен.

О возможном переходе сообщается в материале журналиста Сэма Смита для Formula E Notebook. По его информации, переговоры Шварцмана с Lola продвинулись на прошлой неделе, и стороны близки к заключению соглашения. Команда может объявить решение в ближайшее время.

Источник предполагает, что гонщик будет совмещать выступления в Формуле E с участием в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Окончательный состав Lola на новый сезон пока не сформирован: переговоры со вторым пилотом продолжаются.

Шварцман контактировал с представителями Lola еще весной, во время этапа Формулы E в Берлине. Тогда обсуждался переход к новому поколению машин Gen4, которое дебютирует в сезоне-2026/27.

Шварцман — чемпион Формулы-3 2019 года и бывший участник Формулы-2. Ранее он также выступал в IndyCar. В Формуле E россиянин пока не проводил полноценный сезон. До официального объявления переход остается информацией источника, а не завершенным контрактом.

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Роберт Шварцман
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