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«Тойота» победила в Монце

09:00
Пилот Team WRT Робин Фряйнс.
Пилот Team WRT Робин Фряйнс.

Экипаж заводской команды «Тойота» в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса стал победителем в абсолютном зачете 6-часового марафона на автодроме в итальянской Монце, третьем этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость.

На втором месте, отстав на минуту, закончила гонку команда Alpine Elf Matmut — Алешандре Негран, Николя Ляпьер и Матье Ваксивьер. Третьим финишировал экипаж United Autosports USA — Филип Хэнсон, Фабио Шерер и Филипе Альбукерке. Он же стал победителем в категории LMP2. Вторыми в этом классе стали пилоты Team WRT — Робин Фряйнс, Фердинанд Габсбург и Шарль Милези.

Следующим этапом чемпионата мира по гонкам на выносливость станет легендарная «24 часа Ле-Мана». Она пройдет 21-22 августа.

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