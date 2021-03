Победительница «24 часов Нюрбургринга» Шмиц умерла на 52-м году жизни

Немецкая гонщица Сабина Шмиц скончалась на 52-м году жизни после продолжительной борьбы с раком, сообщает пресс-служба автодрома в Нюрбургринге в Twitter 17 мая.

Сабина была известна как «королева Нюрбургринга» благодаря двум победам в 24-часовых гонках на легендарном автодроме. Также Шмиц долгое время была ведущей программы Top Gear.

В последние годы жизни бывшая гонщица лечилась в Германии от онкологии из-за чего в 2020 году прервала гоночную карьеру.

The N?rburgring has lost its most famous female racing driver.



Sabine Schmitz passed away far too early after a long illness. We will miss her and her cheerful nature. Rest in peace Sabine! pic.twitter.com/MFKNNFOSDU