Грожан высказался об отказе Джина Хааса спонсировать его в «Индикаре»

Экс-пилот «Формулы-1» Ромен Грожан отреагировал на решение владельца «Хаас» Джина Хааса отказаться от спонсирования его выступлений в «Индикаре».

Хаас заявил, что хотел продолжить сотрудничество с Грожаном, однако после аварии в Бахрейне понял, что в случае неудачного исхода, не сможет смотреть в глаза родным гонщика.

«Мы обсуждали с «Хаасом» возможность спонсорской поддержки — и до, и после аварии. Была бы отличная история. За «Хаас» я выступал с момента появления команды в «Формуле-1». Но в «Хаасе» решили иначе. Думаю, у них есть на это свои причины, я понимаю их выбор», — цитирует Грожана The Race.

3 февраля пилот объявил о переходе в «Индикар». 34-летний француз будет выступать за команду «Дэйл Койн» под номером «51».