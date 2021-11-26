Этап FIA WTCR в 2022 году пройдет на «Сочи Автодроме» в августе

За несколько часов до решающих гонок в России промоутер WTCR Discovery Sports Events представил предварительный календарь на новый сезон.

В расписании на 2022 год, которое было утверждено Всемирным советом FIA по автоспорту, увеличено количества этапов с восьми до десяти.

Старт сезона запланирован на апрель в Чехии, последние две гонки должны состояться в ноябре в китайском Макао.

Этап под номером 7 пройдет на «Сочи Автодроме» летом — 6 и 7 августа. Российский этап FIA WTCR 2022 станет заключительным в Европе, после чего в Азии (в случае подтверждения) должны пройти еще три гоночных уик-энда.

Календарь WTCR — FIA World Touring Car Cup 2022

1-й этап: Чехия, Autodrom Most, 9-10 апреля

2-й этап: Франция, Circuit de Pau-Ville, 7-8 мая

3-й этап: Германия, N?rburgring Nordschleife, 26-28 мая

4-й этап: Венгрия, Hungaroring, 11-12 июня

5-й этап: Испания, MotorLand Arag?n, 25-26 июня

6-й этап: Португалия, Circuito do Vila Real, 2-3 июля

7-й этап: Россия, Сочи Автодром, 6-7 августа

8-й этап: Южная Корея, Inje Speedium, 8-9 октября

9-й этап: Китай, Ningbo International Speedpark, 5-6 ноября

10-й этап: Макао, Circuito da Guia, 18-20 ноября

FIA WTCR — это международный Кубок по турингу, санкционированный FIA как высший класс соревнований для специально модифицированных версий серийных легковых автомобилей. Он представляет собой обновленный в результате перехода на регламент TCR чемпионат мира по турингу (WTCC). Кузовные автомобили, участвующие в Кубке — это автомобили TCR с турбонаддувом от таких брендов, как Audi, CUPRA, Honda, Hyundai и Lynk & Co, использующие шины Goodyear и экологически чистое биотопливо от P1 Racing Fuels. Мощность ограничена 360 л.с., но скорость достигает 260 км/ч.

Напомним, что в предстоящие выходные станут известны сильнейший пилот и лучшая команда по итогам Кубка мира FIA World Touring Car Cup 2021. Продажа билетов на FIA WTCR VTB Race of Russia 2021 открыта на официальном сайте компании-промоутера. Для размещения зрителей отведена Главная трибуна Сочи Автодрома, откуда открывается вид на старт-финишную прямую и боксы команд. Доступ по билетам на мероприятие возможен при наличии цифрового сертификата (QR-кода) о проведенной вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании, доступного в вашей учетной записи на Госуслугах.