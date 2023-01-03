Хэмилтон: «Кен Блок был удивительным человеком, который всегда жить полной жизнью»

Гонщик «Мерседес» и семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон выразил соболезнования в связи со смертью раллийного гонщика Кена Блока.

«Как правило, я не смотрю социальные сети, чтобы сосредоточиться на своем здоровье и благополучии. Но сегодня я получил известие о потере дорогого друга. Я опустошен известием о кончине Кена Блока. Он был удивительным человеком, который всегда жил полной жизнью. Помню нашу первую совместную работу и то, каким позитивным он тогда был. Какой же талант за рулем! Много лет назад мы прекрасно провели время, занимаясь хели-ски и сноубордом в Канаде. Как же сильно мы уважали друг друга! Его действительно будет не хватать, и мои мысли и молитвы обращены к его прекрасной семье. Он ушел слишком рано. Покойся с миром, Кен», — написал Хэмилтон в своих соцсетях.

Кен Блок погиб 3 января в возрасте 55 лет после падения со снегохода. Он спускался с крутого склона и не справился с управлением. Во время падения снегоход упал прямо на него. От полученных травм Блок скончался на месте.

Блок является 23-кратным победителем раллийных гонок в США, участником чемпионата мира по ралли, а также шестикратным победителем мирового ралли-кросса. Также он известен благодаря уникальному трюковому шоу Gymkhana на своем YouTube-канале.