Дюплантис сделал норвежского спринтера на стометровке. Барьерист-призер Олимпиады уступил на беговой дорожке шестовику

Арман мог попасть в тройку призеров чемпионата России.

В Цюрихе во время очередного этапа «Бриллиантовой лиги» прошел уникальный забег. Олимпийский чемпион Арман Дюплантис зарубился на стометровке с серебряным призером Игр-2024 в беге на 400 метров с барьерами Карстеном Вархольмом.

Шуточный спор о том, кто из них будет быстрее на самой короткой дистанции, начался еще год назад, только вот осуществить идею в реальности удалось только после Парижа-2024. Ажиотаж был невероятным, и каким же было удивление легкоатлетического сообщества, когда с заметным преимуществом победил Дюплантис. Как шестовику удалось обыграть профессионального бегуна, пусть и барьериста?

Дюплантис пробежал на уровне призера чемпионата России

К мировым рекордам Армана Дюплантиса в прыжках с шестом мы уже успели привыкнуть. И все же Мондо нашел новый способ удивить планету — принял вызов от норвежца Карстена Вархольма и пробежал стометровку. Так рядовой этап «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе превратился в шоу, сравнимое по значению с отдельными днями олимпийской программы Парижа-2024. Организаторы выделили под событие целый вечер, раскрутка дуэли шла в стиле единоборств — с попытками вывести оппонента взглядом и колкими фразами. Легкоатлетов даже нарядили в боксерские костюмы. Однако в какой-то момент во время пресс-конференции Дюплантис рассмеялся, поэтому всерьез относиться к происходящему было тяжело. А главным страхом было то, что забег скатится к договорняку или фарсу. Вы же помните, как наши фигуристки в Москве попытались синхронно финишировать втроем на Никольской.

Подобное на переполненной арене Цюриха смотрелось бы как обман людей, рассчитывавших на бескомпромиссную битву. И надо отдать должное атлетам — собственно, к забегу и Карстен, и Арман подготовились как следует. Для понимания — личный рекорд Дюплантиса на стометровке 10,57. Сейчас он выдал солидные 10,37, с которыми, к слову, можно было бы попасть и в финал чемпионата России. В Екатеринбурге Арман финишировал бы вторым, вровень с Данилом Теном, и лишь немного уступил бы Константину Крылову. У Вархольма — 10,47, что лишь немного лучше его последнего официального результата в этой дисциплине (10,49). Впрочем, все эти цифры что у шведа, что у норвежца — из далекого 2017 года. Как минимум Дюплантис с тех пор в беге всерьез прибавил.

Арман Дюплантис (слева) и Карстен Вархольм. Фото Reuters

Норвежцу теперь предстоит выступать в шведской форме и прыгать с шестом

На первый взгляд победа шестовика над спринтером звучит безумно, только вот один из главных секретов сверхвысоких прыжков Дюплантиса как раз скорость. Он просто выжигает в своем секторе. По данным таймкиперов Omega, Мондо пробежал в Париже 100 метров с шестом в руках за 10,14 секунды. Без шеста получилось медленнее, вероятно, из-за проблемного старта — все-таки для Дюплантиса начинать забег с колодок не самое привычное занятие. И в этом был единственный шанс Вархольма. Ведь бороться с предельной скоростью шведа, которая порой заходит за 40 км/ч, ему едва ли было под силу. Интрига состояла еще и в скоростной выносливости. Все-таки стандартный разбег в прыжках с шестом — 50 метров. А тут дистанция в два раза больше.

Вполне вероятно, что если бы Дюплантис с Вархольмом выбрали более справедливую для всех дистанцию в 200 метров, то успех был бы за Карстеном. Однако на «сотке» выносливость норвежца не сыграла существенной роли. Арман здорово сработал на старте, набрал скорость ближе к середине дистанции и спокойно финишировал, даже не сбрасывая темп. Его соперник будто даже бросил попытки наверстать упущенное, понимая, что забег проигран. Теперь то ли в шутку, то ли всерьез Карстен будет должен выйти на старт в прыжках с шестом, еще и в форме сборной Швеции. По крайней мере, это было одним из условий спора. Посмотреть за мучениями Вархольма в несвойственной ему дисциплине будет забавно, хотя опыт такой у него уже был. По юниорам Карстен занимался десятиборьем, личный рекорд в шесте — 4,30. Не уровень «Бриллиантовой лиги», однако хотя бы что-то показать норвежец сумеет.

А организаторам этого праздника еще раз спасибо — за то, что пробуют разные форматы и делают из легкой атлетики шоу. Ей очень сильно не хватает внимания, и подобные события как раз лучший повод вспомнить про королеву спорта.