Легкая атлетика
Статьи
Новости Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 15:30

Германию может возглавить бывшая легкоатлетка. За власть сражается чемпионка в толкании ядра

Канцлером Германии может стать бывшая легкоатлетка Анке Релингер
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Член Бундесрата Германии Анке Релингер
Анке Релингер.
Фото Global Look Press
Анке Релингер должна вернуть избирателей СДПГ.

Социал-демократическая партия Германии, возглавляющая правящую коалицию бундестага, в кризисе. Партия недовольна результатами региональных выборов, а также итогами голосования за мандаты Европарламента. Налицо тренд праворадикального поворота во взглядах немецких избирателей, поэтому СДПГ перед выборами в парламент планирует смелые решения.

Руководство партии рассматривает сценарий, при котором канцлером от СДПГ в случае победы на выборах 2025 года станет не занимающий этот пост с 2021 года Олаф Шольц, а более молодая Анке Релингер, возглавляющая сейчас федеральную землю Саар. Но что этот политологический разбор делает на спортивном сайте? Дело в том, что Релингер — бывшая легкоатлетка, которой до сих пор принадлежат региональные рекорды в толкании ядра.

Немцы уговаривают Шольца уйти в тень

Рокировка кандидата в президенты США от Демократической партии стала любопытным прецедентом, который разбирают теперь политологи всего мира. Выводы делать пока рано, но уже заметен тренд. С возрастным Джо Байденом шансы демократов сохранить кресло в Белом доме были минимальны, в то время как против энергичной Камалы Харрис уже не столь солидно выглядит ее основной конкурент — Дональд Трамп. То есть не всегда стоит делать ставку на действующего главу государства, мягкая перезагрузка может привлечь дополнительный электорат из числа тех, кто, например, разочаровался в текущем курсе или устал видеть одни и те же лица. За американскими выборами будут пристально следить и в Германии, где правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) теряет сторонников и может уступить лидирующие позиции в бундестаге.

Спортсмены из&nbsp;Восточной Германии одержали много побед на&nbsp;Олимпийских играх и&nbsp;других турнирах. В спорте у ГДР был свой сериал: допинговый. Как создавалась и рухнула стероидная супердержава

Особое беспокойство у правления СДПГ вызвали региональные выборы в Саксонии и Тюрингии. В этих землях крупнейшая партия страны получила лишь 7,3% и 6,1% голосов соответственно. В Тюрингии это худший результат, который СДПГ когда-либо показывала на земельных выборах в ФРГ. На этом фоне социал-демократы могут повторить трюк американских коллег и выставить в качестве потенциального канцлера от своей партии не нынешнего главу страны Олафа Шольца, чей антирейтинг пробил все исторические максимумы, а женщину с незапятнанной репутацией — главу федеральной земли Саар Анке Релингер. Релингер 48 лет, и она всю свою политическую карьеру посвятила родному Саару, никогда не выделяясь в федеральной повестке. Впрочем, видимо, на это и будет делаться ставка — известные политики, которые давно мелькают в новостях, рядовому немцу надоели. Люди хотят видеть что-то новое, и Анке, поднявшая непростой во всех смыслах регион, — неплохой вариант.

Член Бундесрата Германии Анке Релингер
Анке Релингер.
Фото Global Look Press

Релингер до сих пор ездит на ветеранские старты

Для нас же Анке интересна прежде всего тем, что она бывшая легкоатлетка. Едва ли ее вспомнит даже самый продвинутый спортивный эксперт, однако Релингер посвятила королеве спорта большую часть молодости и достигла значительных успехов. В секцию Анке записали еще в школьные годы, продолжила тренировки будущая министр-председатель Саара в студенческие годы, когда училась на юридическом факультете в Саарбрюккене. Как и многие легкоатлеты, она начинала с многоборья, после чего ушла в технические виды. Пробовала себя в метании диска, но по-настоящему смогла раскрыться как толкательница ядра. Она выиграла чемпионат Саара, установив при этом рекорд региона. 17 августа 1996 года ей удалось отправить снаряд на 16,03 метра — с тех пор никто из этой земли достичь большего не сумел. Молодежный рекорд Саара в метании диска также на счету Релингер — результат в 49,18 метра она установила 23 сентября 1995 года.

Потенциально Анке могла пробиться и в сборную страны, только тогда пришлось бы выбирать между учебой и спортом. В 20 лет Релингер вступила в молодежную организацию СДПГ и начала интересоваться политикой. Поэтому легкая атлетика так и не стала для нее делом всей жизни, однако продолжает быть вариантом досуга. Анке даже в статусе министра энергетики Саара продолжала выступать на любительских и ветеранских стартах. К примеру, 10 лет назад победила на чемпионате Германии в своей возрастной категории, показав результат в 34,67 метра в метании диска и 10,39 метра в толкании ядра. Судя по немецкой прессе, последний раз ее видели с диском или ядром в руках в 2019 году, когда она участвовала в чемпионате по легкой атлетике среди ветеранов федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Джордж Веа
Джордж Веа.
Фото Global Look Press

Единственный спортсмен — глава государства — легенда 1990-х Джордж Веа

Трудно сказать, будет ли команда Релингер использовать спортивный опыт кандидата в канцлеры Германии во время избирательной кампании. К тому же и сам факт выдвижения пока только предположения, пусть и подтверждаемые авторитетными источниками. Однако в любом случае прецедент будет интересным, ведь ранее в политике на таком уровне был разве что футболист Джордж Веа, лишь недавно сложивший с себя полномочия президента Либерии. Некогда обладателю «Золотого мяча» удалось остановить гражданскую войну в своей стране и провести ряд не самых популярных, но необходимых реформ. Впервые баллотировался в президенты Веа еще в 2005 году, однако смог победить только в 2017-м — обставив во втором туре Джозефа Бокаи. В 2023-м уже Бокаи с минимальным перевесом обошел Веа, причем развязка на либерийских выборах была напряженнее, чем серия пенальти в Лиге чемпионов.

Джордж Веа с &laquo;Золотым мячом&raquo;. «Он вообще не собирался останавливаться». Легендарный Веа первым из африканцев выиграл «Золотой мяч», а потом стал президентом Либерии

Среди возможных соперников Релингер на посту канцлера внутри самой СДПГ выделяют, помимо действующего главы правительства Шольца, министра обороны Германии Бориса Писториуса. Из других партий стоит отметить лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца. Наверняка попытается выдвинуть своего кандидата и «Альтернатива для Германии». Вероятнее всего, это будет или Алиса Вайдель, или же Тино Хрупалла. В любом случае, выходить на выборы с Олафом Шольцем для СДПГ — не лучшая идея. По последнему опросу, лишь 20% немцев считают, что он должен вновь выдвигаться на пост федерального канцлера. Против этого выступили сразу 68% респондентов. Даже избиратели, которые в 2021 году голосовали за СДПГ, не поддерживают кандидатуру Шольца. Из них сразу 60% против его выдвижения. Объединившая Саар, регион со своим колоритом, за который веками немцы воевали с французами, Релингер смотрится явно предпочтительнее.

Выборы в бундестаг пройдут 28 сентября 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство и выбран новый канцлер. Или же получит новое назначение действующий — если Олаф каким-то образом все-таки удержится на своем посту.

легкая атлетика
Читайте также
День парикмахера отметят в России 13 сентября
Джордж Клуни и Брэд Питт прокатились на российском мотоцикле «Урал» для фотосессии
Песков заявил о достаточных возможностях ВС РФ и их экономической поддержке
Соболева назвали «несмазанной телегой». Что произошло после матча ЦСКА - «Зенит»
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин
Популярное видео
Третье подряд поражение «Металлурга»
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
Первый гол Матвея Мичкова, уверенная игра «Лады»
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
СКА вне зоны плей-офф
Победы «Салавата» и проблемы судей
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости