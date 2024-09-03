Участницу Олимпиады чуть не сжег бывший сожитель. От огня пострадало более 75 процентов тела

Новый страшный инцидент семейной драмы из Африки.

Похоже, что элитные африканские легкоатлеты не умеют выбирать себе партнеров по жизни. Иначе как объяснить еще один случай насилия бывшего сожителя над экс-возлюбленной из числа спортсменок топ-уровня. На этот раз, к счастью, самого ужасного избежать удалось. Участницу Олимпиады в Париже Ребекку Чептегей поджег ее бывший гражданский муж. Он поджидал женщину дома, пока та ходила на службу в церковь с детьми, чтобы облить бензином и кинуть в нее спичку. В итоге врачи ведут борьбу за жизнь Чептегей, и все же прогнозы скорее обнадеживают.

Имущественный конфликт едва не привел к трагедии

Элитная стайерша Ребекка Чептегей находится в больнице с ожогами тяжелой степени. Спортсменку госпитализировали после нападения бывшего парня. По данным агентства France Press, пострадало более чем 75 процентов тела. Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Молодой человек облил проживающую в Кении 33-летнюю угандийку бензином и поджег. При этом сам нападавший также получил значительные ожоги. Оба находятся в больнице, а в отношении поджигателя возбуждено уголовное дело. Худшего исхода удалось избежать благодаря вмешательству соседей, вовремя почуявших неладное. Врачи больницы Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH) в кенийском Элдорете на границе с Угандой предпринимают все возможное, чтобы стабилизировать состояние пострадавших. И хотя ожоги серьезные, риск летального исхода все-таки минимален. Но история от этого менее ужасающей не становится.

Согласно полицейскому отчету, виновником произошедшего значится экс-бойфренд Ребекки Диксон Ндиема. Он пробрался на территорию дома Чептегей посреди дня, пока спортсменки с детьми в жилище не было. О хладнокровии Диксона при совершении преступления говорит хотя бы тот факт, что Ндиема, увидев бывшую возлюбленную на пороге, не остановился, а принялся обливать Ребекку бензином, после чего кинул в ее сторону спичку и устроил пожар. Не смутило пиромана и то, что пострадать могли его собственные дети — им удалось чудом избежать травм, поскольку в момент возгорания они еще не зашли внутрь здания. Органы правопорядка утверждают, что пара длительное время находится в ссоре и не проживает вместе. Причиной текущего конфликта стал имущественный вопрос — Диксон и Ребекка никак не могли поделить между собой участок и стоящий на нем частный дом.

Агнес Тироп. Фото Global Look Press

Третий случай зверского насилия в семейных ссорах в африканском спорте

От дома, впрочем, мало что осталось, так что делить теперь особо и нечего. К тому же Ндиему ждет бесплатное проживание в тюрьме — с питанием и форменной одеждой. Помимо свидетельств соседей, против него и неоспоримые улики. На месте происшествия были обнаружены 5-литровая канистра, сумка и черный автомобиль Marvin, предположительно принадлежавший Диксону, а также его сгоревший мобильный телефон. Так что дальнейшая судьба поджигателя очевидна. Для Чептегей сейчас главное поправиться, только вот если за общее состояние здоровья врачи предлагают всерьез не беспокоиться, спортивной карьере, возможно, настал конец. И это грустно, ведь на прошедшей Олимпиаде в Париже она стала 44-й в марафоне. Кто-то скажет, что это не лучший результат, но на прошлогоднем ЧМ в Будапеште она была 14-й с отличным временем — 2:29.34.

Есть на счету Ребекки и большие победы. Например, золото Падуанского марафона в 2022 году. Кроме того, в том же 2022-м она выиграла золото на чемпионате мира по горному и трейловому бегу в Таиланде. И все же главное, что спортсменка осталась жива. Ведь два года назад в соседней Кении была зверски убита бегунья Дамарис Мути Мутуа. С 28-летней женщиной расправился сожитель. После преступления он позвонил своему знакомому, рассказал, что зарезал спортсменку, и указал место, в котором спрятал труп. Поймать убийцу не удалось — тот сбежал в родную Эфиопию, где скрылся от правосудия. Ранее участницу Олимпиады в Токио из Кении Агнес Тироп зарезал в собственном доме в Итене муж. Убийца оперативно пытался покинуть страну, но попал в автокатастрофу и был арестован.