Новая звезда женских прыжков в высоту выиграла юниорский ЧМ. Топич пропустила Олимпиаду из-за травмы

Сербка одержала победу в Перу на глазах у отца.

Помните Ангелину Топич, которая покорила всех своим бесстрашием во время Олимпиады в Париже? Сербка получила травму по время первого же прыжка квалификации, однако продолжила соревноваться и пробилась в финал. У нее были осязаемые шансы побороться за медали, однако врачи не разрешили ей выходить в сектор. Перелом лодыжки беспокоит Топич до сих пор, тем не менее она уже вновь в деле и на днях стала чемпионкой мира среди юниоров. Это первый большой титул в карьере Ангелины, и эксперты в один голос уверяют, что у этой девушки большое будущее.

Не отошла от травмы, но сумела победить на юниорском ЧМ

Две самые эмоциональные сцены прошедшей Олимпиады в Париже в легкой атлетике были в секторе для прыжков в высоту. Болельщики наверняка не забудут и попытки хоть что-то выжать из себя от Джанмарко Тамбери, которого выкосила тяжелая болезнь прямо накануне старта, и геройство от сербки Ангелины Топич. Последняя получила травму во время разбега на первый прыжок квалификации. Но, несмотря на адскую боль, продолжила соревноваться и даже отобралась в решающую стадию турнира. Дальше порыв Топич сдержали врачи. Перелом лодыжки — история серьезная, однако долго сидеть без дела Ангелина не смогла. Она вернулась к занятиям уже через две недели, а в конце августа поехала в Лиму на чемпионат мира среди юниоров. В Перу Топич заняла первое место, став единственной, кто преодолел высоту 1,91 метра.

Кто-то скажет, что это не самый серьезный результат, и будет прав. Даже у самой Ангелины личный рекорд куда значительнее — 1,97. И все же не вина Топич, что остальные девушки прекратили борьбу уже на отметке 1,89 метра. Так что дальше ей уже не было никакого смысла продолжать прыгать — золото уже было в руках. Сразу после успеха девушка побежала к своему отцу и по совместительству тренеру Драгутину Топичу. Именно он вывел Ангелину на топ-уровень и поддерживал с самого начала карьеры. Драгутин до сих пор остается главным человеком в жизни 19-летней спортсменки. Их объятия после победы разлетелись по сербским СМИ с не меньшим ажиотажем, как и прыжки в олимпийском Париже с травмой. К слову, в интервью Ангелина рассказала, что до сих пор не может работать на максимум своих возможностей, однако беречь себя — не в ее стиле.

Фото Global Look Press

Стабильно прогрессирует и может стать новым лидером женской высоты

Характер Топич сомнению не подлежит. На «Стад де Франс» месяц назад она с трудом даже ходила и все же о снятии с соревнований не думала. А когда узнала от врачей, что в финал ей выходить нельзя, разрыдалась, причем скорее не от физического состояния, а от эмоционального. Тем не менее у себя на родине в Сербии девушка уже стала героем, несмотря на пропуск финала. Президент Легкоатлетической ассоциации Сербии Веселин Евросимович с трудом побирал слова, чтобы описать подвиг Топич: «Какая девушка! С такой травмой выйти на стадион и дойти до финала — это достойно уважения. Хотите верьте, хотите нет, но она уже завоевала медаль в наших сердцах. И показала всем, как нужно защищать цвета своей страны».

Помимо прочего, функционер добавил, что карьера прыгуньи только начинается и в будущем она станет только сильнее. И с ним можно только согласится. Ангелина стабильно прогрессирует с каждым годом и до травмы на тренировках была близка к психологически важной высоте в два метра. А это, напомним, уровень олимпийского золота этого года. Конечно, в хороший день украинка Ярослава Магучих способна на невозможное — именно ей удалось преодолеть мировой рекорд 37-летней давности и прыгнуть на 2,10. И все же стабильности не хватает даже Ярославе, так что как минимум навязать борьбу Магучих, Николе Олислагерс и другим девушкам из мировой элиты Топич под силу. Главное, чтобы развитию спортсменки не помешали травмы, и тут победа в Лиме настраивает на позитив. К слову, итальянец Тамбери тоже в порядке и взял уже два подряд этапа Бриллиантовой лиги. И задержался в легкой атлетике еще на четыре года, ведь возьми он золото в Париже, дальше прыгать уже не стал бы.