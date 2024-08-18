Кочанова перепрыгала Ласицкене и выиграла миллион рублей. А Хасанова установила новый мировой рекорд

Чем запомнится чемпионат России по легкой атлетике?

У российских легкоатлетов в отличие, например, от пловцов или гимнастов не было даже какой-либо дискуссии касательно того, ехать под нейтральным флагом на Олимпиаду в Париж или нет. World Athletics Себастьяна Коу решила все за них — полное отстранение без всякого права на международные старты. Легкоатлетам не привыкать — скоро будет уже 10 лет, как этот вид спорта у нас практически изолирован от мировой арены. При этом в нем остаются уникумы, которые развиваются не благодаря, а вопреки. Что доказал чемпионат России в Екатеринбурге — мы увидели как потенциальную смену Марии Ласицкене, так и новое дарование в некогда лучшей на планете школе спортивной ходьбы.

Кочанова взяла олимпийский норматив и получила приз в миллион рублей

В секторе для прыжков в высоту на олимпийской арене Парижа не хватало Марии Ласицкене. Конечно, она сейчас не на пике своих возможностей, и повторения сюжета Игр-2020 ждать едва ли стоило. Однако наверняка Ласицкене выжала из себя максимум, появись на горизонте возможность поехать на Олимпиаду. А так мотивация побеждавшей на всех возможных турнирах атлетки подорвана. Вот и на чемпионате России она остановилась на отметке 1,91 метра — точно не тот уровень, на который мы привыкли рассчитывать в ее случае. Но не на одной только Ласицкене держится женская высота в стране. Обратите внимание на прогресс 22-летней Марии Кочановой. Еще три года назад она удивила, когда взяла 1,94 и стала первой на ЧР в отсутствие лидера женской «высоты». Теперь же на ее счету победа уже в присутствии олимпийской чемпионки.

Кочанова преодолела олимпийский норматив в своей дисциплине, за что получит от Всероссийской федерации легкой атлетики миллион рублей. К слову, Мария не единственная, кто смог превысить норматив ОИ на ЧР, — ранее отметились еще и Екатерина Ивонина в беге на 3000 метров с препятствиями (9.21,58) и Полина Ткалич в беге на 400 метров (50,86). Выполнение олимпийского норматива в других реалиях давало бы квоту на Игры в Париже. Только вот россиян боссы мировой легкой атлетики видеть у себя на стартах не хотят ни под каким предлогом (разве что в случае смены сборной). Да и сама Олимпиада уже прошла, поэтому факт выполненного норматива разве что моральный бонус. И доказательство, что даже в текущих обстоятельствах российская легкая атлетика демонстрирует признаки жизни.

Эльвира Хасанова. Фото Global Look Press

Экс-биатлонистка Хасанова преодолела мировой рекорд из прошлого века

Хотя есть дисциплины, где мы до сих пор первые. Взять ту же спортивную ходьбу. Эльвира Хасанова (Чепарева) в Екатеринбурге прошла дистанцию 10 километров быстрее мирового рекорда, который держался, к слову, 34 года! Она первой в истории вышла из 41 минуты — далеко не каждый за столько десятку даже пробежит. Увы, международной ратификации рекорда ждать не стоит. Судей с лицензией World Athletics на чемпионате России не было, так что и признания рекорда не будет. Но за Эльвиру радостно. Она человек, который пришел в свой вид спорта, уже понимая, какие (не самые, прямо скажем, радостные) дальнейшие перспективы ее ждут, не бросил любимое дело и находит в себе мотивацию тренироваться, да так, чтобы разгонять себя до космических в ходьбе скоростей. И не надо разговоров про допинг, нет ничего хуже надуманных обвинений.

Не стоит забывать о предыстории мордовской школы ходьбы, но ставить знак равенства между всеми ходоками из Саранска и допингом несправедливо. Лучше обратить внимание на другой интересный факт. Хасанова превзошла достижение советской легкоатлетки Надежды Ряшкиной. В 1990 году на Играх доброй воли в американском Сиэтле спортсменка преодолела дистанцию за 41 минуту 56,23 секунды. Так вот, Ряшкина до того, как познакомилась с ходьбой, занималась лыжными гонками.

Хасанова тоже до 16 лет занималась лыжами, после чего на пару лет переходила в биатлон. Проявить себя не получилось, и спортсменка решила круто изменить свою жизнь и попробовать себя в ходьбе. Причем понимая все нюансы текущего статуса российской легкой атлетики. Она и держится во многом благодаря таким энтузиастам, как Хасанова, Кочанова и Ласицкене. Хочется верить, что мы увидим всех наших девушек и парней на больших турнирах уже скоро. Ведь каждый талант заслуживает реализации своего потенциала.

Чемпионат России-2024

Женщины

Ходьба, 10 000 м

1. Эльвира Хасанова — 40.59,93

2. Рейхан Каграманова — 41.11,48

3. Кристина Любушкина — 44.16,0

Бег, 400 м

1. Полина Ткалич — 50,14

2. Анна Михайлова (Белоруссия) — 51,59

3. Анна Садовничева — 52,17

3000 м с/б

1. Екатерина Ивонина — 9.21,58

2. Анна Тропина — 9.40,77

3. Татьяна Шабанова (Белоруссия) — 9.48,59

Прыжки в высоту

1. Мария Кочанова — 1,97

2. Мария Ласицкене — 1,91

3. Карина Демидик (Белоруссия) — 1,91