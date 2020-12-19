В Сети отреагировали на новую песню легкоатлетки Клишиной: «Какой же это фейспалм»

Серебряная призерка чемпионата мира по прыжкам в длину Дарья Клишина выпустила песню «Дубай» совместно с проектом WDP365 и клип с собственным участием. 29-летняя российская спортсменка сама исполнила вокальную часть.

«Мое первое неожиданное и спонтанное приключение в мире музыки. И всеми этими теплыми нотами и положительными эмоциями в эти непонятные времена я хочу поделиться с вами. Согревайтесь вместе со мной», — анонсировала песню Клишина в Instagram.

«Ох, Даша, какой же это фейспалм», — самый заплюсованный комментарий под клипом спортсменки в Youtube.

Другие пользователи отреагировали положительно на творчество Клишиной: «Молодец!», «Если это свой голос, то мое почтение», «Где можно скачать эту песню».

Легкоатлетка также является бронзовой призеркой чемпионата Европы-2014.