Украинка Магучих не взяла ни одной высоты на этапе Бриллиантовой лиги

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих не смогла взять ни одной высоты на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария).

У 23-летней спортсменки не получилось преодолеть планку на высоте 1,86 метра. Она перенесла вторую попытку на отметку 1,91 м, которая ей тоже не покорилась. После этого украинка снялась с соревнований.

В июле Магучих заняла четвертое место на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне, впервые за три года завершив выступления без награды.

Магучих является олимпийской чемпионкой 2024 года, чемпионкой мира (2023) и двукратной чемпионкой Европы (2022, 2024). Ей принадлежит мировой рекорд в прыжках в высоту — 2,10 м.