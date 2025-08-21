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21 августа 2025, 14:50

ФНС сняла арест со счетов Исинбаевой

Павел Лопатко
Елена Исинбаева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала операции со счетами двухкратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».

Ранее счета арестовали из-за задолженности перед налоговой службой в 283 644 рубля.

Елена Исинбаева.Исинбаевой вновь заблокировали банковские счета. Причина — неоплаченные долги после отъезда из России

«Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют», — уточняется в информации сервиса.

43-летняя Исинбаева с 2014 года зарегистриована как индивидуальный предприниматель с основным видом деятельности — аренда и управление недвижимостью.

Исинбаева выиграла золотые медали на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году и в Пекине в 2008 году. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.

Источник: РИА
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Елена Исинбаева
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