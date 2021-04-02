Сидорова продолжила подготовку к олимпийскому сезону в Сочи

Светлана Абрамова, тренер действующей чемпионки мира в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой, сообщила, что спортсменка начала двухнедельный тренировочный сбор в Сочи в рамках подготовки к летнему сезону.

«Мы начали готовиться к летнему сезону две недели назад в Москве. 1 апреля заехали на двухнедельный сбор в Сочи на базу «Юг Спорт». Первым стартом летнего сезона для Анжелики может стать этап Бриллиантовой лиги в Дохе 28 мая», — приводит ТАСС слова Абрамовой.

В предстоящем сезоне состоятся Олимпийские игры, которые пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио (Япония). Согласно решению World Athletics, на Играх смогут выступить не более 10 российских спортсменов.