Заслуженный тренер России Загорулько находится в больнице с онкологией и коронавирусом

Олимпийский чемпион Андрей Сильнов в своем Instagram сообщил, что заслуженный тренер СССР и РФ по легкой атлетике Евгений Загорулько находится в больнице с онкологией и коронавирусом.

«Ситуация, в которой оказался мой тренер и тренер многих чемпионов, спортсменов, заслуженный тренер СССР и России Загорулько Евгений Петрович, очень сложная. Диагноз неутешительный: онкология и плюс ковид, сейчас он в больнице. Состояние очень тяжелое», — написал Сильнов.

78-летний специалист занимается тренерской работой с 1967 года. Его подопечными являются олимпийские чемпионы Геннадий Авдеенко, Елена Елесина, Анна Чичерова, Сильнов, а также чемпионы мира Тамара Быкова, Вячеслав Воронин.