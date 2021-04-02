Заслуженный тренер России Загорулько находится в больнице с онкологией и коронавирусом
17:16
Олимпийский чемпион Андрей Сильнов в своем Instagram сообщил, что заслуженный тренер СССР и РФ по легкой атлетике Евгений Загорулько находится в больнице с онкологией и коронавирусом.
«Ситуация, в которой оказался мой тренер и тренер многих чемпионов, спортсменов, заслуженный тренер СССР и России Загорулько Евгений Петрович, очень сложная. Диагноз неутешительный: онкология и плюс ковид, сейчас он в больнице. Состояние очень тяжелое», — написал Сильнов.
78-летний специалист занимается тренерской работой с 1967 года. Его подопечными являются олимпийские чемпионы Геннадий Авдеенко, Елена Елесина, Анна Чичерова, Сильнов, а также чемпионы мира Тамара Быкова, Вячеслав Воронин.
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