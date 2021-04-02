Ласицкене заполнила заявку на получение нейтрального статуса

Ольга Назарова, менеджер действующей чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, сообщила, что спортсменка заполнила заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса и выплатила требуемый денежный взнос в размере 250 долларов.

«Мария заполнила заявку и заплатила требуемые деньги. Также были сделаны запросы в ВФЛА и РУСАДА, чтобы они прислали письма-подтверждения о поддержке ее заявки. Как только будет получен от них ответ, заявка со всеми сопроводительными документами будет сразу отправлена в международную федерацию», — приводит ТАСС слова Назаровой.

18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение возобновить выдачу статусов нейтральных спортсменов российским легкоатлетам.

В предстоящем сезоне состоятся Олимпийские игры, которые пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио (Япония). Согласно решению World Athletics, на Играх смогут выступить не более 10 российских спортсменов.

31 марта тренер Ласицкене, Геннадий Габрилян сообщил, что спортсменка планирует открыть летний сезон 23 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате (Марокко).