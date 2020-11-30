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Шубенков не следил за выборами главы ВФЛА

17:31
Сергей Шубенков. Фото Reuters
Сергей Шубенков. Фото Reuters
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Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков сказал, что не следил за выборами нового президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Выборы состоялись в понедельник, главой организации назначен глава Федерации триатлона России Петр Иванов.

— Нечего особо сказать. Избрали и избрали, хорошо. Я немного не в процессе, не следил за выборами, — цитирует «РИА Новости» Шубенкова.

Он добавил, что раньше пытался следить за политическими процессами, но ничего хорошего из этого не вышло.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201130/shubenkov-1586993939.html

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