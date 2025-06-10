Легкая атлетика
10 июня, 09:15

Метатель молота Пронкин заявил, что не испытывает проблем с мотивацией, несмотря на отстранение

Сергей Ярошенко

Вице-чемпион мира 2017 года в метании молота Валерий Пронкин рассказал о своей мотивациии в условиях отстранения от крупных международных стартов.

Ранее олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене призналась, что не знает, когда вернется в спорт, так как у нее отсутствует мотивация при выступлениях только на внутренних стартах.

«Меня с Машей сравнивать не нужно, она икона российской легкой атлетики. На нее нужно только равняться. То, что она не может найти для себя мотивацию, я могу понять. Когда ты являешься трехкратной победительницей летних чемпионатов мира, то очень сложно, да. Но я пока не достиг тех высот, которые она покорила, и мотивацию для себя нахожу очень легко. Я хочу метать, мне это нравится. Я планирую выступать до следующей Олимпиады, результаты пока растут, глаза горят. Так что еще можно пободаться», — цитирует Пронкина ТАСС.

30-летний Пронкин последний раз выступал на международных стартах в августе 2021 года, это были на Олимпийские игры в Токио, где россиянин занял восьмое место. Пронкин является действующим чемпионом России.

Источник: ТАСС
Валерий Пронкин
СКА побеждает пятый раз в последних шести матчах
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
Бердин — в «Сибири», Корешков — главный в «Тракторе»
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Странный обмен «Лады» с ЦСКА, Тамбиев покинул «Адмирал»
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» проведут в ОАЭ
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
