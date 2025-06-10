Метатель молота Пронкин заявил, что не испытывает проблем с мотивацией, несмотря на отстранение

Вице-чемпион мира 2017 года в метании молота Валерий Пронкин рассказал о своей мотивациии в условиях отстранения от крупных международных стартов.

Ранее олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене призналась, что не знает, когда вернется в спорт, так как у нее отсутствует мотивация при выступлениях только на внутренних стартах.

«Меня с Машей сравнивать не нужно, она икона российской легкой атлетики. На нее нужно только равняться. То, что она не может найти для себя мотивацию, я могу понять. Когда ты являешься трехкратной победительницей летних чемпионатов мира, то очень сложно, да. Но я пока не достиг тех высот, которые она покорила, и мотивацию для себя нахожу очень легко. Я хочу метать, мне это нравится. Я планирую выступать до следующей Олимпиады, результаты пока растут, глаза горят. Так что еще можно пободаться», — цитирует Пронкина ТАСС.

30-летний Пронкин последний раз выступал на международных стартах в августе 2021 года, это были на Олимпийские игры в Токио, где россиянин занял восьмое место. Пронкин является действующим чемпионом России.