Вице-чемпион мира Акименко впервые за пять лет выступит на чемпионате России

Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко примет участие в чемпионате России по легкой атлетике впервые за пять лет, сообщил спортсмен.

«Я приехал в Екатеринбург на чемпионат России, буду выступать здесь», — приводит слова Акименко ТАСС.

В последний раз 30-летний легкоатлет выступал на чемпионате страны в июне 2021 года в Чебоксарах, где победил с результатом 2,33 метра. Спустя полтора месяца он преодолел такую же высоту на Олимпийских играх в Токио и занял шестое место.

После этого Акименко перенес травмы стопы и голеностопного сустава, из-за которых долго восстанавливался. Кроме того, спортсмен отбыл 12-месячную дисквалификацию за нарушение правил доступности. В январе 2026 года он вернулся к соревнованиям, заняв девятое место на турнире в Челябинске с результатом 2,10 метра, после чего не выступал на крупных стартах.

На чемпионате мира 2019 года в Дохе Акименко завоевал серебряную медаль, показав результат 2,35 метра.

Чемпионат России проходит в Екатеринбурге с 23 по 26 июля.