Чемпионат России по легкой атлетике приостановили из-за угрозы атаки БПЛА

Соревнования чемпионата России по легкой атлетике в Екатеринбурге были временно приостановлены из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

«Чемпионат России временно приостановлен в связи с атакой БПЛА. Безопасность всех участников — спортсменов, зрителей, тренеров, судей — главный приоритет. О продолжении соревнований сообщим дополнительно», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Всероссийской федерации легкой атлетики.

Утром в субботу полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщил, что режим беспилотной опасности был введен в пяти регионах Уральского федерального округа.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Екатеринбурге с 23 по 26 июля.