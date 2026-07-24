Чемпионка России в прыжках в длину Садовская ответила на заявление соперницы о предвзятом судействе

Прыгунья в длину Милана Садовская прокомментировала «СЭ» заявление своей соперницы Елены Соколовой об ошибках судей в ходе прошедшего в Екатеринбурге чемпионата России.

«Впервые слышу! Я этого не видела, прыжки других спортсменок я старалась пропускать мимо глаз, уходила, отворачивалась. Все вопросы к судьям.

Мне вчера на квалификации тоже сказали, что первая попытка была с заступом. Я хотела подать протест. В итоге фотографии прыжков первого потока квалификации выложили, а второго — нет.

Но честно — я такое впервые вижу и слышу. Надо трансляцию пересмотреть, очень хочу теперь это сделать, — сказала Садовская «СЭ».

Садовская и Соколова показали одинаковый результат в лучшей попытке, по второму лучшему результату 2 сантиметра выиграла Садовская. Соколова сказала, что ей неправильно замерили решающий прыжок и заявила, что «девочке из Екатеринбурга замеряли свои».