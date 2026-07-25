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25 июля, 18:03

Кнороз стала лучшей в прыжках с шестом на чемпионате России по легкой атлетике

Алина Савинова

Полина Кнороз победила в прыжках с шестом на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге.

Кнороз преодолела планку на высоте 4,80 м. Второе место заняла Татьяна Калинина (4,65), третье — Ирина Михайлова (4,40).

В прыжках в высоту лучшей стала Надежда Андрюхина, ее результат — 1,96 метра. В тройку призеров также попали Мария Кочанова (1,92) и Кристина Королева (1,89).

Чемпионат России продлится до 26 июля.

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Полина Кнороз
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