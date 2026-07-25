Кнороз стала лучшей в прыжках с шестом на чемпионате России по легкой атлетике

Полина Кнороз победила в прыжках с шестом на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге.

Кнороз преодолела планку на высоте 4,80 м. Второе место заняла Татьяна Калинина (4,65), третье — Ирина Михайлова (4,40).

В прыжках в высоту лучшей стала Надежда Андрюхина, ее результат — 1,96 метра. В тройку призеров также попали Мария Кочанова (1,92) и Кристина Королева (1,89).

Чемпионат России продлится до 26 июля.