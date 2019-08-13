Ласицкене, Сидорова и Шубенков включены в состав сборной Европы на матч против США

Россияне Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков подтвердили участие в легкоатлетической матчевой встрече Европа – США. Соревнования пройдут в с 9 по 10 сентября в Минске, сообщает ТАСС.

Что касается Ильи Иванюка, он остается в числе кандидатов на участие в соревнованиях, но его имени пока нет в итоговом списке.

В каждом виде программы выступят по 8 атлетов (4 представителя от Европы и 4 – от США). Итоговые заявки закрываются 1 сентября. В команду Европы вошли 152 человека (по 76 мужчин и женщин).