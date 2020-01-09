Ласицкене, Сидорова и Шубенков приглашены на заседание президиума ВФЛА

Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) пригласило на ближайшее заседание президиума организации спортсменов Марию Ласицкене, Анжелику Сидорову и Сергея Шубенкова. Об этом сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева. Заседание пройдет 10 января.

— Всероссийская федерация легкой атлетики отправила Марии, Анжелике и Сергею письма с предложением принять участие в ближайшем заседании президиума, — цитирует Юхареву ТАСС. — На нем будут обсуждаться все темы, которые были затронуты в открытом письме спортсменов: коммуникации ВФЛА с Athletics Integrity Unit (независимый легкоатлетический дисциплинарный орган — Прим. «СЭ») и World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций), вопросы получения нейтрального статуса, проведение внеочередной отчетно-выборной конференции и так далее.

Ранее Ласицкене, Сидорова и Шубенков, которые являются членами комиссии атлетов ВФЛА, написали открытое письмо руководству организации, в котором задали свои вопросы функционерам. В федерации предложили им встречу, на что спортсмены ответили отказом. Ласицкене написала, что считает такое предложение личным оскорблением.