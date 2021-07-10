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Ласицкене победила на первом турнире после травмы

19:57
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Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заняла первое место на Кубке Москвы по легкой атлетике.

Ласицкене преодолела планку на высоте 1,95 м. Второе место заняла Александра Ярышкина (1,84), третье — Татьяна Ермаченкова (1,84), уступившая по числу попыток.

28-летняя Ласицкене, включенная в состав олимпийской команды на Игры в Токио, последний раз принимала участие в соревнованиях 23 мая.

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Иван Шитик все материалы автора

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