Сидорова заняла второе место в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Монако
9 июля 2021, 22:55
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стала второй на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Она показала результат 4,80 метра.
Такой же результат у гречанки Екатерини Стефанииди, которая стала третьей. Победила американка Кэти Нейджотт (4,90).
Бриллиантовая лига
Монте-Карло (Монако)
Прыжки с шестом
Женщины
1. Кэти Нейджотт (США) — 4,90 м
2. Анжелика Сидорова (Россия) — 4,80
3. Екатерини Стефаниди (Греция) — 4,80
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