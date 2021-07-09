Сидорова заняла второе место в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стала второй на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Она показала результат 4,80 метра.

Такой же результат у гречанки Екатерини Стефанииди, которая стала третьей. Победила американка Кэти Нейджотт (4,90).

Бриллиантовая лига

Монте-Карло (Монако)

Прыжки с шестом

Женщины

1. Кэти Нейджотт (США) — 4,90 м

2. Анжелика Сидорова (Россия) — 4,80

3. Екатерини Стефаниди (Греция) — 4,80