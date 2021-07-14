Тимур Моргунов: «Эмоции от получения нейтрального статуса очень яркие»

Чемпион России в прыжках с шестом Тимур Моргунов заявил, что ждал получение нейтрального статуса, но с каждым днем надеялся на это все меньше.

«Эмоции от получения нейтрального статуса очень яркие, я вообще сегодня не ожидал его получить. О нейтральном статусе спортсменам обычно становилось известно в понедельник-вторник или в пятницу. Ориентировался на эти дни. Надежда была, но с каждым днем все сильнее угасала.

Сегодня мне об этом сообщил менеджер, я очень обрадовался. Теперь есть возможность тренироваться хотя бы к какому-то старту, ведь до этого я тренировался в неизвестности. Буду улучшать прыжки, стараться показать достойный результат в сезоне», — заявил Моргунов ТАСС.

В летнем сезоне спортсмен дважды показывал результат 5,90 метра.

«Сейчас у меня отдых, да и везде будет затишье из-за Олимпийских игр. Разговаривал с менеджером, она сказала, что все старты сезона, где есть шест, меня ждут и приглашают. Поэтому будем выбирать, обсуждать с тренером и менеджером, собирать как можно больше соревнований, чтобы получить международный опыт», — отметил спортсмен.

29 июня Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обнародовала список из 10 спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Токио. В этом списке не оказалось лидера мужской сборной России по прыжкам с шестом Моргунова, у которого на тот момент не было нейтрального статуса, без которого российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных стартах. Моргунов получил нейтральный статус 14 июля.