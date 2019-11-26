Елена Исинбаева: «Не питаю иллюзий в отношении решения исполкома ВАДА»

Член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева заявила, что не питает иллюзий по поводу позитивного исхода заседания исполкома Всемирного антидопигового агентства (ВАДА) относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

— Сегодня мне оборвали телефоны, и у всех один и тот же вопрос: «Что я думаю о рекомендации WADA в отношении российского спорта и участия нашей сборной в Токио-2020?», — написала Исинбаева в Instagram. — Я ничего не думаю, какой смысл... Практика показывает, что если уже есть рекомендация, то в дальнейшем она принимается к сведению и исполняется. Я не питаю иллюзий о позитивном исходе или негативном сценарии, я просто жду оглашение решения 9 декабря, которое уже по-любому принято исполкомом WADA. Осталось ждать недолго.