Бывшая ученица пожаловалась на бесчеловечность Салазара

Американская бегунья Мэри Кейн заявила, что в академии знаменитого тренера Альберто Салазара в Орегоне с ней обращались «как с продуктом, а не как с человеком». По словам 24-летней спортсменки, во время тренировок у Салазара она постоянно подвергалась психологическому насилию, сообщает BBC.

В конце прошлого года Альберто получил четыре года дисквалификации за распространение допинга.

«Салазар требовал, чтобы я похудела», — рассказывает Кейн. Постоянные претензии довели девушку до такой степени отчаяния, что она думала о самоубийстве. Из-за попыток сбросить вес у Мэри не было менструации на протяжении трех лет, кроме того, она перенесла пять переломов. Спортсменка работала в Орегоне с 2015 года, но затем добровольно покинула лагерь Салазара, который финансировался крупным спортивным брендом. Двое бывших напарников Кейн по тренировкам потом извинились перед ней за то, что не вмешались. Тренер не признает своей вины до сих пор.