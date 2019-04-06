Болт провел тренировку с "Палмейрасом"

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт нанес визит "Палмейрасу". Легкоатлет и немного футболист провел тренировку с бразильской командой, сообщает пресс-служба клуба. Он встретился с руководством "зеленых" и пообщался с главным тренером Фелипе Луисом Сколари.

"Палмейрас" на память подарил спринтеру футболку с номером 9,58 в честь его мирового рекорда на 100-метровке. Болт поблагодарил руководство и заявил, что теперь будет болеть за команду.

Ямайский чемпион завершил карьеру легкоатлета в 2017 году, после чего заявил о намерении стать профессиональным футболистом. Болт выступал за "Мамелоди Саундз" из ЮАР, норвежский "Стремгодсет" и австралийский "Сентрал Кост Маринерс". Три команды он сменил с февраля по ноябрь 2018 года, после чего объявил о завершении футбольной карьеры.