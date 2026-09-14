Ангелина Мельникова: «Если честно, думала заканчивать со спортом в 2025 году»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что в 2025 году задумывалась о завершении спортивной карьеры.

На чемпионате мира-2025 в Индонезии Мельникова завоевала 2 золотые медали (в опорном прыжке и многоборье) и 1 серебряную (брусья).

«Если честно, думала заканчивать со спортом в 2025 году. Мечтала об Олимпийских играх в Париже — думала, до 2024 года я точно дотренируюсь. Но мы туда не попали, а потом наступает 2025-й, опять непонятка со спортом — и тут мне неожиданно дают нейтральный статус», — цитирует 26-летнюю Мельникову пресс-служба Олимпийского комитета России.

Гимнастка в итоге решила попробовать еще раз выступить на крупном турнире. Затем она отправилась в Джакарту на чемпионат мира, где ее ждал триумф: она одержала победу и поразилась тому, как вообще такое могло случиться. Турнир в Индонезии стал для нее отправной точкой — после него она пришла к выводу, что все-таки нужно остаться и попробовать еще раз, несмотря на то что для спортивной гимнастики у неё уже был довольно большой возраст.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, трехкратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.