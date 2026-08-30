Олимпийский чемпион гимнаст Нагорный вернулся в спорт спустя два года

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный поделился впечатлениями от своего возвращения в спорт.

В воскресенье, 30 августа Нагорный в составе команды «Динамо» выступил в вольных упражнениях в первом туре Гимнастической премьер-лиги. В предыдущий раз гимнаст участвовал в соревнованиях в июне 2024 года — тогда он выиграл золото в опорном прыжке и стал серебряным призером в вольных упражнениях на Играх стран БРИКС, которые прошли в Казани.

«Мне кажется, что сегодня я волновался как никогда в жизни. Таких чувств я никогда не испытывал, но слава Богу, все получилось. Программу собрал, пусть и грязненько пока, есть над чем работать. Но такое возвращение спустя длительное время меня более чем устраивает. 19 сентября пройдет второй тур Гимнастической премьер-лиги, будем готовиться туда. Наверное, еще один снаряд добавлю. Что касается международных стартов, то пока не знаю. Пока силы есть, и если дальше так же будет продолжаться, то можно подумать

Сейчас я не могу пока говорить, что окончательно вернулся. Я потренировался в выходные, было буквально две-три тренировки, вышел и собрал вольные упражнения. Не могу сказать, что теперь буду каждый день приходить и тренироваться. Но после работы и в выходные буду поддерживать свою форму. Но чтобы выступать в лиге с ее особым командным форматом, где можно сделать один или два снаряда, не нужно тренироваться дважды в день по два-три часа, можно поддерживать свою физическую форму, прийти на 15-20 минут и размяться. И этого достаточно, чтобы выступать здесь», — приводит ТАСС слова Нагорного.