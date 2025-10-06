Гимнастка Максимова не выступит за Сирию на чемпионате мира

Гимнастка Александра Максимова, представляющая Сирию, не выступит на чемпионате мира в Индонезии.

«Мы связывались с Федерацией гимнастики Сирии, они очень поздно подали заявку и поэтому не успели меня дозаявить, — цитирует ТАСС Максимову. — Понятно, что огорчение есть, но я считаю, все, что ни делается, все к лучшему. Значит, так было нужно. Надеюсь, в следующем году у меня все получится».

В Индонезии выступит одна сирийская гимнастка — Сеема Телло. Турнир пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября.