Нагорный о мотивации: «Никогда не настраивался на личные победы. В голове на первом месте всегда команда»

Олимпийский чемпион Никита Нагорный поделился своими впечатлениями от первого дня соревнований на чемпионате России в Казани.

Нагорный стал победителем командных соревнований в составе сборной Москвы и квалифицировался в финал многоборья.

«Вопрос конкуренции у меня всегда стоял в первую очередь с самим собой. У меня есть свои определенные задачи и цели, которых хочется добиваться. Я никогда не настраивался на личные победы. У меня всегда в голове на первом месте команда, и потом нужно просто выйти и сделать свою работу. Где-то у меня это получалось, где-то нет. Вчера впервые за весь период подготовки я вышел и сделал без падений все свои снаряды. Для меня всегда такая задача: шесть снарядов — шесть комбинаций без падений. У меня это получилось, поэтому я доволен.

На личное многоборье не ставлю никаких целей. Хочется показать красивую гимнастику, показать конкуренцию. Сейчас получается, что Артур Далалоян с Давидом Белявским в личном многоборье выступили не очень хорошо, я прошел более-менее. Ну и молодые ребята: Сергей Найдин и Даниел Маринов — показали хороший результат. Я думаю, что с ними можно будет побороться. Даня здорово прошел и набрал очень хорошую сумму баллов», — сказал Нагорный.

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 8 по 12 марта в казанском Центре гимнастики.