Нагорный поделился впечатлениями от первого дня на чемпионате России в Казани

Олимпийский чемпион Никита Нагорный поделился своими впечатлениями от первого дня соревнований на чемпионате России в Казани.

Нагорный стал победителем командных соревнований в составе сборной Москвы и квалифицировался в финал многоборья.

«Если говорить о командном финале, то у нас было много ошибок. Но мы выиграли! Ура! Гора с плеч. Своим личным выступлением я доволен. Было тяжело, но я был к этому готов. Были моменты, где не справился, где пришлось облегчить программу. Не очень удачно выступил на коне и кольцах, остальными снарядами я доволен.

Форма у меня нормальная. Я впервые решил целый месяц посвятить планомерной подготовке. В первый раз за два последних года. У меня была такая прерывистая подготовка. На этот раз я решил подойти серьезно, потому что есть надежда на международные старты. Хотелось попробовать отработать всю дистанцию — все пять дней на этом чемпионате России», — сказал Нагорный.

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 8 по 12 марта в казанском Центре гимнастики.