Серена Уильямс проиграла первый матч после родов

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс проиграла теннисистке из Латвии Екатерине Остапенко на показательном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби – 2:6, 6:3, 5:10. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

Отметим, что этот матч стал для 36-летней американки первым после возвращения. Она не выходила на корт после победы на Australian Open-2017 в январе, а 1 сентября родила дочь Алексис Олимпию.

20-летняя Остапенко в 2017 году выиграла Roland Garros, а также дошла до 1/4 финала Уимблдона.