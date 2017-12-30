Серена Уильямс проиграла первый матч после родов

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс проиграла теннисистке из Латвии Екатерине Остапенко на показательном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби – 2:6, 6:3, 5:10. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.
Отметим, что этот матч стал для 36-летней американки первым после возвращения. Она не выходила на корт после победы на Australian Open-2017 в январе, а 1 сентября родила дочь Алексис Олимпию.
20-летняя Остапенко в 2017 году выиграла Roland Garros, а также дошла до 1/4 финала Уимблдона.
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Millwall82
Да ладно, жэ и пэ у нигры с пол-корта, а грудь как 2 шара от боулинга, минимум 6 там. Правда и весит и жрет такая, чуть меньше Уткина.
18:48
rusfed 2.0
miker65 18:33. во-первых, я не расист и не националист (но ты тут найдешь много единомышленников), во-вторых, ни по каким признакам этот бизнесмен-банкрот - не мой
18:43
цска 19781978
херишко у нее в штанишках новерно не слабенький,при таких габаритах)))
18:42
miker65
Русфед, а кто же заставил нашего олигарха-армяшку на черной бегемотихе жениться? Он что беленькую америкосочку типа Маши найти не иог?
18:33
rusfed 2.0
Бегемотиха себе новый пакет стероидов будет лицензировать
18:19
Бней Иегуда
Шара на кролика похожа.)) Двухметрового.)) Зацените фотку, вон висит.)) А Серена стильная, выглядит эффектно, тоже рядом фоточка для контраста, на каком-то показе моды.) Безусловно Си выглядит интереснее во много раз.) В Шаре было что-то, но очень давно, лет в 18-20, сейчас уже жалкое зрелище.))
18:18
miker65
tulupp, ничего привлекательного для русского человека в Маше нету. Америкоска как америкоска. Туповатая и однообразная. А вот для америкосов и китаез да привлекательная. Мечту воплотила их америкосовскую. Бабосиков заработала.
18:12
Бней Иегуда
Судя по комментам, выставочный матч Серены привлёк гораздо большее внимание поцреотов, чем утренние матчи Кубка Хопмана, бгг.)) Хотя там вроде как расеюшка играла.)) Если, конечно, это можно назвать игрой.))
18:10
Boleijj protiv
Это вообще выставочный матч.
18:01
tulupp
чмока походу не такой, ненавидит привлекательную Машу и балдеет от братьев. Даже подозрительно.
18:01
tryam
пусть привыкает..думает бессконечно выигрывать
18:01
жек
Быстро ЧМОка дал назад! хотя это привычно для него (неё)!
17:54
Thomas_Boy_
Не рассчитала дозу.
17:52
miker65
Slim Taller, а чего непонятного? После 5-7 Серенка крикнула Ленке: давай до 10 продолжим!
17:52
BeeBop
Это что-то новое! А есть такая теннисистка ЕКАТЕРИНА Остапенко?! Первый раз услышал...Про Елену знаю...
17:51
Slim Taller
А во что играли,если счёт "5:10"?!
17:47
tranmer
Елена Остапенко знает, что она теперь Екатерина???
17:45
miker65
Мододая шпана выносит старух!
17:44
diskmen
Ожидаемо.
17:41
Бней Иегуда
Нормуль товарнячок сгоняли.) Третий "сет", конечно, пародия на теннис.)) Си в поряде, а к АО ещё форму подтянет, всё по плану.)
17:40