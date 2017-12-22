Иван Скобрев: "Решение МОК было ожидаемым"

Конькобежец Иван Скобрев, пожизненно отстраненный Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах, собирается отстаивать свои права в Спортивном арбитражном суде (CAS). Россиянин был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи и отстранен от участия во всех будущих Играх в любом качестве. Также аннулированы его результаты с Игр в Сочи – 7-е место на дистанции 5000 м, 18-е место на 1500 м и 6-е место в командной гонке.

– Понятно, что после всего, что происходило в последнее время, это решение было ожидаемым, – сказал Скобрев. – Буду отстаивать свои права в CAS, надеюсь, меня поддержит на наш Союз конькобежцев. Я всегда выступал "чистым". Мне неприятно, что мое имя может быть запятнано только из-за показаний одного странного человека. Надеюсь, что вся эта ситуация разрешится. Очень рассчитываю на взвешенную позицию ISU. И хочу поблагодарить президента СКР Алексея Кравцова за поддержку. (Владимир ИВАНОВ)