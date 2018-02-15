Нечаевская – о сердце на форме: "Это для моих болельщиков, для всех, кто за меня переживает"

Российская лыжница Анна Нечаевская отметила, что сердце на своей форме посвящает всем своим болельщикам. Она также добавила, что довольна индивидуальной гонкой на Олимпиаде-2018, в которой стала 10-й.

– Это сердце для моих болельщиков, для всех, кто за меня переживает, – сказала Нечаевская. – Гонкой в целом довольна, посмотрим, что скажут тренеры. Моей целью было отобраться в эстафету.

Вчера я была на встрече с Томасом Бахом в деревне. Он сказал, что рад, что мы сюда приехали. Мне показалось, он говорил искренне. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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