У Трихичева диагностировано сотрясение мозга

Представитель сборной России по горнолыжному спорту Анастасия Попкова рассказала, что у Павла Трихичева диагностировано небольшое сотрясение и многочисленные ушибы. Она также отметила, что пока не понятно, когда спортсмен сможет стартовать.

Напомним, сегодня Трихичев упал во время скоростного спуска в суперкомбинации на Олимпиаде-2018. После этого он был госпитализирован.

– Ему сделали обследование, серьезных повреждений нет, есть только многочисленные ушибы и небольшое сотрясение, – сказала Попкова. – Это – хорошая новость, а плохая – пока не понятно, когда он сможет стартовать. (Михаил ПОТАПОВ)

У россиянина Трихичева – сотрясение мозга после падения. Подробности //

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