Дмитрий Свищев: "Россию никто не выгонял из МОК, чтобы принимать обратно"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев положительно относится к высказываниям президента МОК Томаса Баха, который заявил, что организация поддерживает реформы, которые проводятся в России.

– Любое позитивное высказывание и движение в нашу сторону надо приветствовать, – сказал Свищев. – Но хочется спросить, как можно принять в олимпийскую семью, если нас оттуда никто не выгонял? Россия была, есть и будет в этой семье, без нас она неполноценная.

Другое дело, что как в любой семье бывают ссоры, недопонимания, ругань. В данной ситуации были осложнения, где-то обоснованные, где-то нет. Поэтому никто нас ниоткуда не выгонял, а если не выгонял, то и принимать некуда.

Мы благодарны Баху за то, что он говорит о позитивных изменениях в наших отношениях, за то, что он выдержал это огромное давление, которое на него оказывалось, оказывается, и, я думаю, еще будет оказываться. Потому что в МОК задействованы глобальные спонсоры и корпорации, правительств многих стран, с которыми у нас есть сложности. Надо развивать наши отношения, снимать взаимные претензии и выходить на нормальный уровень партнерства.

Напомним, вскоре после окончания Олимпиады в Пхенчхане МОК полностью восстановил ОКР в правах. (Арман МКРТЧЯН)​