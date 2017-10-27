Бойцовский клуб "Ахмат" не комментирует конфликт между братьями Емельяненко

Бойцовский клуб "Ахмат" не планирует как-либо комментировать ситуацию между братьями Федором и Александром Емельяненко. Напомним, известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал скандальное интервью, в котором жестко высказался в адрес тренеров и команды Федора. В ответ Федор написал открытое письмо, в котором обвинил Александра во лжи и неблагодарности и потребовал, чтобы тот не смел оскорблять его близких.

– Никаких комментариев со стороны клуба "Ахмат" не будет. Это личное дело братьев Емельяненко. Мы уважаем их родственные отношения, и думаем, что они сами придут к консенсусу, – отметили в пресс-службе бойцовского клуба "Ахмат". (Андрей СИЗЯКИН)

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