Александр Кожевников: "Уверен, что Россия обыграет Канаду"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира по хоккею-2017 против Канады отметил, что россияне могут победить, если не будут удаляться и рисковать. Он также добавил, что счет во встрече вряд ли будет крупным.

- Чего ждете от матча?

- Мы увидим качели. Если не будем удаляться и не станем рисковать, а будем хорошо выходить из зоны, что у нас иногда получается не здорово, то должны победить. У меня есть какая-то уверенность, что мы выиграем.

- Счет будет крупным, как считаете?

- Я не думаю. В таких играх он редко бывает крупным. По-моему, только один раз канадцы нас крупно обыграли 6:1.

- Не были удивлены тому, что канадцы в четвертьфинале смогли забить немцам только две шайбы, пропустив при этом одну?

- Нет. Канадцы очень много моментов не реализовали, но они выглядели на голову сильнее по игре. Стоять у ворот всю игру и пропустить две шайбы – это нормально. Канадцы оставили в этом матче много эмоций, что повышает наши шансы во встрече с ними. А в финале нашим соперником станут шведы.

- Почему так считаете?

- У финнов молодая команда, а у шведов очень опытная. Видно, что они настроены серьезно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.