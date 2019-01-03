Журналист Sportsnet Сэм Косентино: "Кочетков – лучший вратарь турнира"

Канадский журналист Sportsnet Сэм Косентино прокомментировал поражение сборной Канады на МЧМ и назвал безусловного фаворита турнира. Он также отметил игру голкипера российской команды Петра Кочеткова.

– Удача отвернулась от Канады, – заявил Косентино. – У нее было предостаточно возможностей, когда шайба сходила с клюшки или попадала в игрока в последний момент. Пропущенный гол – это чистая удача Финляндии, шайба залетела от блина после двойного рикошета. В овертайме не забили буллит, Добсон не попал в пустые ворота, когда сломалась клюшка, и мы тут же получили контратаку соперника "два в одного", где Дипьетро не хватило самой малости.

Если говорить в целом по турниру, канадской сборной просто не хватило атаки – 10 голов в 4 матчах помимо 14:0 с Данией – просто недостаточно. С большинством все было совсем не хорошо. Первая тройка Гласс – Типпетт – Комтуа набрала 14 очков, но 10 – в игре с датчанами.

– Как дальше будет развиваться турнир?

– Россия – безусловный фаворит. Петр Кочетков – лучший вратарь турнира. У команды есть глубина и баланс, возможности многих игроков я видел в ноябре на Суперсерии. Брагин в первую очередь заботится об обороне, но позволяет своим игрокам креативить с шайбой. А как только тот же Кравцов оказывается с шайбой – это всегда опасно. Кравцов, Денисенко и Костин еще скажут свое слово. (Андрей Бротский)

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