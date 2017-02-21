Легенда отечественного хоккея Павел Буре отказался от гражданства США, сообщает RT. Соответствующая информация содержится в отчете Минфина Соединенных Штатов. Он воздержался от комментариев относительно ситуации.
Павел Буре выступал в НХЛ с 1991 по 2003 год в составе "Ванкувера", "Флориды" и "Рейнджерс". В 2012 году он был включен в Зал славы НХЛ. В этом году Буре вошел в список ста лучших игроков в истории лиги.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/361192-bure-grazhdanstvo-ssha
Новоуепинни
Такими темпами Трамп совсем в страну-изгоя превратится. Для этого ли мы его избирали? А Великому Мастеру - успехов в Ночной Лиге!
10:49
karwin
Налоговый пресс задавил, иначе вряд ли отказался бы.
10:48
Олег_Москва
Ну даёт, вот уж не понимаю таких людей - лучшее гражданство мира добровольно выкидывать... чудик...
10:42
Бармалей3000
Зачем, смысл есть, но это точно не от большой любви к России!
10:38
Alex.S
У Паши чуйка развита. Все это не просто так.)
10:36
Брамон
ЮКИ - Чудило, он давно был гражданином США. Паспорт США так же выкинули в топку глава МИД Великобритании Борис Джонсон и немецкий принц Александр Гогенцоллерн. Видимо тоже для повышения патриотического рейтинга? А еще в 2016 г. по сравнению с 2015 г. число желающих отказаться от американского гражданства выросло на 26%. Видимо тоже патриоты своих стран?
10:34
Clint Eastwood
ЮКИ Скорее всего оно было.И он отказался от него
10:34
ЮКИ
а что,пиндосы Всем гражданство предлагают?!значицца,писал пашуля просьбу о его представлении!но потом ситуация поменялась и стало выгоднее остаться в родной стране!но баллы заработал и рейтинг свой,как патриота,резко повысил!
10:21
честный человечишко
Метит или не метит куда - а шаг верный...
10:17
zyzx
в депутаты
10:13
206
Судя по этому, на должность какую-то метит.
10:05