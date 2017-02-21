09:51 | ХОККЕЙ — НХЛ

Павел Буре отказался от гражданства США

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Легенда отечественного хоккея Павел Буре отказался от гражданства США, сообщает RT. Соответствующая информация содержится в отчете Минфина Соединенных Штатов. Он воздержался от комментариев относительно ситуации.

Павел Буре выступал в НХЛ с 1991 по 2003 год в составе "Ванкувера", "Флориды" и "Рейнджерс". В 2012 году он был включен в Зал славы НХЛ. В этом году Буре вошел в список ста лучших игроков в истории лиги.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/361192-bure-grazhdanstvo-ssha

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Новоуепинни

Такими темпами Трамп совсем в страну-изгоя превратится. Для этого ли мы его избирали? А Великому Мастеру - успехов в Ночной Лиге!

10:49

karwin

Налоговый пресс задавил, иначе вряд ли отказался бы.

10:48

Олег_Москва

Ну даёт, вот уж не понимаю таких людей - лучшее гражданство мира добровольно выкидывать... чудик...

10:42

Бармалей3000

Зачем, смысл есть, но это точно не от большой любви к России!

10:38

Alex.S

У Паши чуйка развита. Все это не просто так.)

10:36

Брамон

ЮКИ - Чудило, он давно был гражданином США. Паспорт США так же выкинули в топку глава МИД Великобритании Борис Джонсон и немецкий принц Александр Гогенцоллерн. Видимо тоже для повышения патриотического рейтинга? А еще в 2016 г. по сравнению с 2015 г. число желающих отказаться от американского гражданства выросло на 26%. Видимо тоже патриоты своих стран?

10:34

Clint Eastwood

ЮКИ Скорее всего оно было.И он отказался от него

10:34

ЮКИ

а что,пиндосы Всем гражданство предлагают?!значицца,писал пашуля просьбу о его представлении!но потом ситуация поменялась и стало выгоднее остаться в родной стране!но баллы заработал и рейтинг свой,как патриота,резко повысил!

10:21

честный человечишко

Метит или не метит куда - а шаг верный...

10:17

zyzx

в депутаты

10:13

206

Судя по этому, на должность какую-то метит.

10:05

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