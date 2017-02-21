Легенда отечественного хоккея Павел Буре отказался от гражданства США, сообщает RT. Соответствующая информация содержится в отчете Минфина Соединенных Штатов. Он воздержался от комментариев относительно ситуации.

Павел Буре выступал в НХЛ с 1991 по 2003 год в составе "Ванкувера", "Флориды" и "Рейнджерс". В 2012 году он был включен в Зал славы НХЛ. В этом году Буре вошел в список ста лучших игроков в истории лиги.