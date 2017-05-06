Майк Йео: "Для "Сент-Луиса" мало что изменилось"

Главный тренер "Сент-Луиса" Майк Йео после победы во пятом матче 1/4 финала Кубка Стэнли над "Нэшвиллом" (2:1, 2-3) поблагодарил игроков за проявленную самоотдачу. Наставник отметил игру нападающего Дмитрия Яшкина.

– Яшкин сегодня впечатлил, – приводит официальны сайт "Сент-Луиса" слова Йео. – Мы были уверены, что он выйдет и покажет хороший хоккей, а его игра повлияла на результат.

После того, как мы повели 2:1, продолжали играть агрессивно. Мне понравилось, как наши парни продолжали атаковать. "Сент-Луису" нужно было выиграть этот матч. Но для нас мало что изменилось – нельзя проигрывать.