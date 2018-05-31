Ларс Эллер – о травме Кузнецова: "Ужасно терять одного из лучших игроков"

Нападающий хоккейного клуба "Вашингтон" Ларс Эллер выразил надежду, что его коллега Евгений Кузнецов, получивший травму во втором матче финала НХЛ против "Вегаса" (3:2, счет в серии 1-1), сможет быстро вернуться на лед. Кузнецов повредил руку в первом периоде после силового приема защитника "Голден Найтс" Брэйдена Макнэбба и не смог продолжить встречу.

- Ужасно терять одного из лучших игроков. Будем надеяться, что он скоро поправится, - приводит официальный сайт НХЛ слова Эллера. - Но сегодня, как уже случалось в прошлом, мы доказали, что способны побеждать и без одного из лидеров. Чем больше я играю, тем лучше чувствую шайбу. В игре появляется легкость. Еще из серии с "Тампой" (в финале Восточной конференции. – Прим. "СЭ") я знал, что могу найти взаимопонимание с Враной и Оши. Так что сегодня, когда нам удалась пара отличных комбинаций, я совершенно не был удивлен.

Во втором матче против "Голден Найтс" Эллер набрал 3 (1+2) очка и был признан второй звездой. После двух встреч в Лас-Вегасе серия переезжает в Вашингтон, игры пройдут 3 и 5 июня.