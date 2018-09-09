"Северсталь" в овертайме обыграла рижское "Динамо"

"Северсталь" обыграла рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2 (ОТ). Победную шайбу забросил нападающий Иван Захарчук.
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"Динамо" (Рига) - "Северсталь" (Череповец) - 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
Голы: Кулда - 1 (бол., Странски), 24:26 - 0:1. Бойчак - 1 (Куляш, Эштон), 26:08 - 0:2. Кларк - 1 (Редлихс, Дзанетти), 26:39 - 1:2. Виделль - 3 (бол., Дарзиньш, Майоне), 44:01 - 2:2. Захарчук - 3, 62:17 - 2:3.
Вратари: Гудлевскис - Фурх.
Штраф: 12 - 53.
Броски: 30 (8+10+11+1) - 34 (7+18+7+2).
Судьи: Белов, Раводин.
9 сентября. Рига. "Арена Рига".