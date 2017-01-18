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Сергей Орешкин: "Жест с лавки показал всем, кто плохо видит, как и я"

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Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после победы над ЦСКА (1:0) отметил, что его команда терпела, и в итоге взяла три очка. Также Орешкин прокомментировал свой жест с лавки, когда он снял очки и предложил одеть судьям, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Спасибо ребятам. Восьмая игра и все матчи проходили на пределе, на максимуме. Мы понимали, что играем против армейцев, мощной, мобильной, быстрой, организованной команды, которая хорошо действует перед воротами, с хорошей борьбой. К этому надо было быть готовым. Ребята это выполнили. Болельщики опять подстегивали нас, и мы старались, терпели.

– Вы показали жест с лавки, и это крупным планом выхватила телекамера. Кому этот жест адресовался?

– Всем, кто плохо видит, так же, как и я.

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