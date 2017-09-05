Сергей Кудрявцев: "Матч с "Салаватом" получился сумасшедшим"

Вратарь "Барыса" Сергей Кудрявцев, для которого матч регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" (5:3) стал дебютным в лиге, подчеркнул, что запомнит его на всю жизнь.

По словам голкипера, игра получилась сумасшедшей. Напомним, что астанинцы, проигрывавшие по ходу матча, забросили три шайбы в ворота уфимцев за одну минуту.

– Сумасшедший матч получился, – начал Кудрявцев. – Мы повели в счете, хорошо начали первый период. "Салават Юлаев", надо отдать ему должное, смог перехватить инициативу, но наши парни… Спасибо им, что смогли победить, вырвать победу.

– Судьи долго смотрели повтор третьей шайбы в ваши ворота.

– В игре это вообще был сложный момент, счет был равный и шел третий период. Опять же, мы смогли перестроиться и победить. А шайба в том моменте попала в конек. Вроде показалось, что удалось ее прижать к штанге, но она за линию заползла.

– Ваш первый матч в КХЛ против соперника, который забросил в общей сложности 17 шайб в двух предыдущих матчах.

– Конечно, волнение было, но ребята хорошо сыграли, помогли мне. Надо играть, а не смотреть на соперника. Каждая команда может здорово сыграть в нападении. Запомнится ли эта игра на всю жизнь? Наверное, да. (Вадим АМИНОВ)

"Барыс" вырвал победу у "Салавата Юлаева", забросив трижды за минуту